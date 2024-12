Pensioenfederatie doet niet meer mee aan Woontop minister Keijzer

DEN HAAG (ANP) - De Pensioenfederatie doet niet meer mee aan de Woontop van minister Mona Keijzer volgende week. Eerder zou de brancheorganisatie van pensioenfondsen hier wel aan meedoen, maar zegt nu niet van tevoren al te kunnen beloven een bepaald bedrag te investeren of een bepaald aantal woningen te kunnen bouwen. Hierover afspraken maken met verschillende partijen is echter wel de bedoeling van de Woontop.

Het kabinet wil de komende jaren 100.000 nieuwe huizen per jaar bouwen om het woningtekort tegen te gaan. Onder meer pensioenfondsen investeren in de woningbouw. Maar woningbouwprojecten worden duurder door bijvoorbeeld de hoge grondprijzen en opgelopen bouwkosten en daardoor kunnen investeringen in betaalbare woningbouw "steeds moeilijker uit", aldus de Pensioenfederatie. Behalve pensioenfondsen doen ook bijvoorbeeld woningcorporaties, provincies en de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed (IVBN) mee met de Woontop.

"We hebben van meet af aan toegelicht dat pensioenfondsen niet zomaar een 'toezegging' kunnen doen voor een bepaald aantal te bouwen woningen of een specifiek geldbedrag dat geïnvesteerd kan worden. Om een goed rendement voor werkenden en gepensioneerden te realiseren is een goede balans in de beleggingsportefeuille cruciaal", licht voorzitter Ger Jaarsma van de Pensioenfederatie toe.