Ontvoerde jongen Amsterdam had mogelijk schuld bij verdachten

AMSTERDAM (ANP) - De 17-jarige jongen die zondagavond door drie mannen is ontvoerd en mishandeld in Amsterdam, had mogelijk een schuld bij hen. Dat laat een woordvoerder van de politie weten. Volgens hem moest het slachtoffer de verdachten vermoedelijk een paar honderd euro terugbetalen.

De politie maakte donderdagochtend al bekend dat er drie Amsterdammers zijn aangehouden in de zaak. Het gaat om twee mannen van 19 jaar en een man van 18. Zij zitten nog vast en worden donderdagmiddag voorgeleid bij de rechter-commissaris, aldus de politiewoordvoerder.

Hij spreekt van een ernstig delict, ook met het oog op de leeftijden van de verdachten en het slachtoffer. "Het gaat hier niet om tienduizenden euro's, maar een paar honderd euro kan voor een 17-jarige heel veel zijn", zegt hij over de vermoedelijke schuld.

Het 17-jarige slachtoffer werd zondagavond in de Rijnstraat in de Amsterdamse Rivierenbuurt in een auto getrokken, waarna hij werd meegenomen naar het Amsterdamse Bos. Daar moest hij zich uitkleden, wat werd gefilmd door de verdachten. Ook kreeg de jongen een vloeistof over zich heen en dreigden de ontvoerders hem in brand te steken.