Pensioenfonds ABP belegt ook niet meer in Alphabet en Meta

AMSTERDAM (ANP) - Ambtenarenpensioenfonds ABP is niet alleen gestopt met beleggen in autofabrikant Tesla, maar heeft ook zijn belangen in Google-moederbedrijf Alphabet en Facebook-eigenaar Meta Platforms verkocht. Dat heeft bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen gezegd in een interview met Het Financieele Dagblad.

ABP presenteert regelmatig lijsten met bedrijven waarin het belegt. De laatste dateert van eind derde kwartaal vorig jaar. Het FD ontdekte dat de namen van Alphabet en Meta daarop niet meer zijn terug te vinden. In totaal nam het pensioenfonds volgens de krant afscheid van zo'n negenhonderd van de 2000 bedrijven waarin het belegde. Eerder was al bekend dat Tesla van de lijst was verdwenen.

Volgens Van Wijnen is zijn fonds anders gaan beleggen. "Naast rendement hechten wij waarde aan vier thema's: klimaat, biodiversiteit, mensenrechten en goed bestuur. Al onze beleggingen hebben wij langs deze criteria gelegd en dan vallen er dus negenhonderd af, waarvan deze drie. Zo blijven bedrijven over die risico's voldoende beheren en goede investeringen zijn."

De bestuursvoorzitter gaat niet op de individuele afwegingen in, maar voegt toe dat bij de besluiten meerdere factoren een rol kunnen spelen. Bij de categorie goed bestuur alleen al gaat het om de antwoorden op meerdere vragen. "Is er een integer bestuur, hoe is het personeelsbeleid geregeld en is er sprake van voldoende medezeggenschap? Bij Tesla speelde, zoals ABP al eerder heeft gezegd, de hoge beloning van de bestuurder een rol."