FNV-voorzitter Elzinga: we moeten deze shitshow opruimen

FNV-voorzitter Tuur Elzinga heeft bij een landelijke staking van personeel van de vakbond erkend dat er van alles mis is binnen de bond. "Ik voel me inderdaad al een behoorlijke tijd manager shitshow. Ik ben er niet trots op, ik ben er niet blij mee. We gaan daar samen keihard mee aan de slag om deze shitshow ook weer opgeruimd te krijgen", zei de voorzitter van 's lands grootste vakbond maandag.

FNV Personeel, dat opkomt voor de belangen van de eigen werknemers, wil met de staking onder meer afdwingen dat het bestuur tijdelijk terugtreedt. Volgens de interne vakbond staat de sociale veiligheid onder druk. Elzinga ontving daarom de 'chef shitshow-award' in de vorm van een gouden drol van actievoerders van de bond.

Het vakbondsbestuur overlegt over het uitstellen van de verkiezing voor een nieuwe voorzitter, die later deze maand gepland staat. Het uitstellen van de verkiezingen is ook een van de eisen van FNV Personeel. "Jullie brief ligt op tafel, maar we hebben daar nog niet over gesproken", zei Elzinga, toen hij tijdens de staking het personeel kort toesprak.