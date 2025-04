Peter Gillis denkt nog na over hoger beroep na veroordeling

DEN BOSCH (ANP) - Peter Gillis denkt nog na over een hoger beroep, nadat de vastgoedondernemer en realityster dinsdag werd veroordeeld tot een celstraf van zes maanden om belastingfraude. Dat zei hij na afloop van de uitspraak door de rechter in Den Bosch. Hij vond de uitspraak "teleurstellend" en "triest" voor zijn dochter en ex-vrouw, die werden veroordeeld tot taakstraffen voor hun betrokkenheid.

"De advocaten gaan eerst kijken wat er allemaal in staat en dan gaan we de juiste beslissing nemen", aldus Gillis, verwijzend naar het vonnis van de rechtbank.

De realityster, bekend van de serie Familie Gillis: Massa is Kassa, vertelde dat zijn ex-vrouw al niet fit is en regelmatig in het ziekenhuis ligt. De rechter legde haar een taakstraf op van 180 uur. Gillis gelooft niet dat de rechter haar situatie bij die straf heeft meegewogen. "Dat heeft de rechter schijnbaar niets gedaan."