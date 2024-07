Philips grote winnaar op negatief Damrak, Hei

AMSTERDAM (ANP) - Philips was maandag de grote winnaar op de aandelenbeurs in Amsterdam. Het zorgtechnologieconcern presenteerde zijn kwartaalresultaten waar beleggers enthousiast op reageerden. Het aandeel ging met een koerswinst van 14,6 procent de handel uit.

Philips haalde voor het eerst in twee jaar weer meer orders binnen, nu de problemen met zijn slaapapneuapparaten grotendeels voorbij zijn. Het concern trof eerder dit jaar nog een schikking van 1,1 miljard dollar in de Verenigde Staten om deze affaire. Volgens Philips-topman Roy Jakobs is de terugkeer van de ordergroei een bemoedigend signaal en werd die met name veroorzaakt door groei in Noord-Amerika. Philips handhaafde bovendien de omzetverwachting voor het hele jaar.

Heineken kreeg daarentegen een flinke tik te verwerken. De bierbrouwer zag de omzet in de eerste jaarhelft stijgen, maar leed wel een nettoverlies van 95 miljoen euro door een grote afschrijving in China. Het concern moest 874 miljoen euro aan waarde afschrijven op zijn investering in CR Beer, de grootste brouwer van China. Het aandeel werd meer dan 10 procent lager gezet.

De beursgraadmeters op het Damrak lieten verder een negatief beeld zien. Hoofdgraadmeter AEX sloot 0,3 procent lager op 904,12 punten. De MidKap verloor ruim 0,5 procent tot 866,18 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs noteerden bij het slot minnen tot 1 procent, Londen klom 0,1 procent.