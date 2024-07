Britse premier geschokt over incident in Southport

LONDEN (ANP) - De Britse premier Keir Starmer spreekt over verschrikkelijk en zeer schokkend nieuws uit het Noord-Engelse Southport. Op X zegt hij dat zijn gedachten uitgaan naar alle getroffenen. Hij bedankt politie en hulpdiensten voor hun snelle reactie. Verder meldt hij dat hij op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen.

Ook binnenlandminister Yvette Cooper heeft gereageerd via X. Ze is zeer bezorgd over het ernstige incident in Southport, zo laat ze weten. Ze betuigt haar volledige steun aan de politie.

In Southport bij Liverpool zouden bij een mogelijke steekpartij acht personen, ook kinderen, gewond zijn geraakt. Een man kon worden aangehouden.

Volgens een journalist, geciteerd door de Britse omroep BBC, was het incident in de kinderclub Hope of Hart, die is gehuisvest in een voormalig pakhuis in een achterafstraatje. Hij zei dat alle gewonden kinderen waren en dat hij een meisje op een brancard had gezien dat ernstig gewond was.