Zeilers Lambriex en Van de Werken tiende na dag 2 in 49er-klasse

MARSEILLE (ANP) - Zeilers Bart Lambriex en Floris van de Werken zijn op de tweede dag van het olympische zeiltoernooi in de 49er-klasse gezakt naar de tiende plaats in het klassement. Het Nederlandse duo was de dag in Marseille begonnen als de nummer 4, maar viel na een zestiende, zevende en twaalfde plaats terug.

Lambriex en Van de Werken hebben na zes races, inclusief een schrapresultaat, 40 punten. De Nieuw-Zeelanders Isaac Kale McHardie en William McKenzie gaan aan de leiding met 14 punten. Ze werden achtste in de vierde race en wonnen de vijfde en zesde race.

In totaal worden er twaalf races gezeild, waarna op donderdag 1 augustus om de medailles wordt gestreden. Lambriex en Van de Werken veroverden in maart bij Lanzarote zilver op het WK. In 2021, 2022 en 2023 werden ze wereldkampioen.

Het zeilen tijdens de Olympische Spelen is van 28 juli tot en met 8 augustus. De wedstrijden worden gevaren op de Middellandse Zee bij Marseille.