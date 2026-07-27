Philips verhoogt winstverwachting na meevaller importheffingen VS

AMSTERDAM (ANP) - Zorgtechnologieconcern Philips heeft zijn winstverwachting voor dit jaar licht verhoogd, nadat een terugbetaling van Amerikaanse importheffingen de resultaten in het tweede kwartaal een impuls gaf.

Het concern, dat een breed scala aan producten maakt, van echoapparatuur tot elektrische tandenborstels, verwacht nu voor het hele jaar een winstmarge van minstens 13,5 procent. Eerder ging Philips uit van minimaal 12,5 procent. Philips maakte de resultaten maandagavond bekend. De winstmarge kwam in het tweede kwartaal, exclusief de terugbetaling, uit op 12,2 procent. Dat was iets hoger dan de verwachtingen van door persbureau Bloomberg gepolste analisten.

Philips behaalde een winst uit de gewone bedrijfsactiviteiten van 609 miljoen euro in het afgelopen kwartaal. Dat is inclusief een voordeel van 186 miljoen euro uit terugbetalingen van Amerikaanse importheffingen. De omzet groeide met 4 procent tot 4,4 miljard euro.