Macron: natuurbrand bij Biscarosse is onder controle

BISCAROSSE (ANP/AFP) - De Franse president Emmanuel Macron stelt dat een van de natuurbranden in het zuidwesten van het land onder controle is. Het gaat om de brand bij Biscarosse, in het departement Landes. Dat is net ten zuiden van Gironde, waar een nog veel grotere brand woedt.

"Dit is goed nieuws voor heel Landes", zei Macron tijdens zijn bezoek aan een crisiscentrum in Gironde. Het vuur in dat departement is tot op enkele kilometers van de stad Bordeaux genaderd, waar honderdduizenden mensen wonen. In de regio zijn al tienduizenden mensen geëvacueerd.

"We blijven vechten", aldus Macron. "De brand is gestabiliseerd, zoals men zegt, maar hij blijft hevig woeden en we moeten de komende uren en dagen uiterst voorzichtig zijn."