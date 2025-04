Philips verliest rechtszaak om gelijkenissen tandenborstel

DEN HAAG (ANP) - Boombrush mag zijn elektrische tandenborstels blijven verkopen. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een zaak die Philips tegen het bedrijf had aangespannen. Het technologieconcern vond dat de tandenborstels van Boombrush te veel leken op die van een eigen type en eiste een verkoopverbod. Maar volgens de rechter verschillen beide apparaten voldoende van elkaar.

Centraal in de kwestie staat de Philips Sonicare DiamondClean-tandenborstel. De rechter stelt vast dat de basisvorm van de tandenborstel wordt bepaald door de manier waarop deze gebruikt moet worden. Maar hij ziet ook wel degelijk verschillen met het model van Boombrush. Zo is de ring aan de bovenkant van het handvat van het Philips-model smaller dan bij de Boombrush. Ook de handvatten en de opzetborstels lijken niet helemaal op elkaar.

De rechter oordeelt dan ook dat Boombrush geen inbreuk heeft gemaakt op de model- en auteursrechten die Philips meende te hebben op de DiamondClean-tandenborstel.