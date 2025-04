PLUS boekt meer verlies door fusie met Coop

UTRECHT (ANP) - Supermarktketen PLUS heeft vorig jaar het verlies vergroot. Dat komt volgens het bedrijf door de kosten vanwege de versnelde fusie met Coop, bijvoorbeeld voor het ombouwen van de Coop-winkels. Ook had PLUS last van het verkoopverbod op tabak in supermarkten sinds 1 juli vorig jaar.

In 2024 zijn zeventien supermarkten van Coop omgebouwd tot PLUS-winkels. Mede hierdoor steeg het nettoverlies naar ruim 53 miljoen euro. In 2023 ging een verlies van ruim 31 miljoen euro in de boeken.

Dit jaar worden meer dan 40 Coop-supermarkten omgebouwd tot PLUS-winkel. De fusie zal dan ook dit jaar nog drukken op de resultaten en vooral in de eerste helft van 2025, verwacht financieel topman Douwe Snel.

De omzet daalde vorig jaar tot zo'n 4,6 miljard euro, dat was in 2023 nog ongeveer 4,8 miljard euro. Exclusief tabak steeg de omzet licht met 0,5 procent naar bijna 4,5 miljard euro.