Politici VS willen onderzoek naar meer chiptechnologie China

WASHINGTON (ANP/RTR) - Twee Amerikaanse politici willen dat het ministerie van Economische Zaken van de Verenigde Staten onderzoekt of de ontwikkeling van een bepaalde snelgroeiende technologie in China de nationale veiligheid bedreigt. Het gaat om fotonica, een snelgroeiende technologie die kunstmatige intelligentie (AI) sneller kan maken. De VS hebben al exportbeperkingen opgelegd voor bepaalde geavanceerde technologieën voor AI-chips naar China.

Fotonische chips dragen, anders dan traditionele chips, informatie over via lichtdeeltjes, ook wel fotonen. Deze chips zijn daardoor sneller en energiezuiniger. Grote chipbedrijven als Nvidia en Advanced Micro Devices (AMD) zijn ermee bezig. Ook China zet volop in op deze technologie.

De twee afgevaardigden, Republikein John Moolenaar en Democraat Raja Krishnamoorthi, willen dat het ministerie onderzoekt welke bedreigingen de ontwikkeling van fotonica in China kunnen vormen voor de VS en of er exportbeperkingen zouden moeten komen. "De dubbele toepassingen van fotonische technologie maken deze bijzonder vatbaar voor militair eindgebruik door problematische partijen", schrijven ze in een brief aan het ministerie.