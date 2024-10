GIRONA (ANP) - Het Nederlands korfbalteam is het EK in Catalonië begonnen met een ruime zege op Portugal. Het team van bondscoach Ard Korporaal won in Girona met 34-14. Topschutter was Sanne van der Werff met zeven treffers. Nienke Hintzbergen, Ran Faber en Alwin Out scoorden ieder vijf keer. Dinsdag is Duitsland de tweede tegenstander in de groepsfase.

Oranje is de onbetwiste favoriet voor het goud. Het Nederlands team won alle voorgaande acht EK's.