KROMMENIE (ANP) - Een appartementencomplex aan de Heiligeweg in Krommenie is maandagmiddag ontruimd nadat na een brand in een van de woningen een explosief was aangetroffen. Een 39-jarige man is aangehouden, meldt de politie.

De brand in de woning, die volgens lokale media in de keuken was begonnen, is inmiddels geblust. Het flatgebouw is afgezet terwijl de politie onderzoek doet.

Het is niet bekend hoeveel woningen de flat telt.