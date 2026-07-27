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Porsche schrapt 5000 banen extra in regio Stuttgart

Economie
door anp
maandag, 27 juli 2026 om 15:16
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STUTTGART (ANP/DPA) - De Duitse sportwagenfabrikant Porsche gaat nog eens 5000 banen in de regio Stuttgart schrappen. Volgens het bedrijf wordt de banenreductie op een sociaal verantwoorde manier uitgevoerd, voornamelijk door natuurlijk personeelsverloop, regelingen voor gedeeltelijk vervroegd pensioen en vrijwillige beëindigingsovereenkomsten.
De ontslagronde komt bovenop de duizenden ontslagen die de Duitse fabrikant eerder al had aangekondigd. Porsche is een van de vele Duitse autofabrikanten die de afgelopen jaren hun winsten sterk hebben zien dalen door stijgende kosten en hevige concurrentie op de belangrijke Chinese markt.
Ook wordt de sportautomaker geplaagd door importheffingen en een elektrificatiestrategie die miljarden heeft gekost, maar stagneert. Porsche was ooit een van de meest winstgevende onderdelen van moederbedrijf Volkswagen.
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