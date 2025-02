PostNL daalt op Damrak na afwijzing steun door overheid

AMSTERDAM (ANP) - PostNL behoorde vrijdag tot de verliezers op de Amsterdamse beurs. Het postbedrijf heeft de overheid om een financiële vergoeding gevraagd om de postbezorging in stand te kunnen houden. Volgens PostNL is de postbezorging verlieslatend geworden omdat Nederlanders steeds minder brieven versturen en ontvangen. Voor dit jaar en volgend jaar zegt het bedrijf in totaal 68 miljoen euro nodig te hebben om de dienstverlening op de huidige voet door te zetten.

Het aandeel PostNL verloor in de vroege handel bijna 2 procent. PostNL benadrukte dat het gaat om een tijdelijke financiële bijdrage en niet om staatssteun. De bijdrage is volgens de postbezorger net zo lang nodig, totdat de overheid de Postwet aanpast en bijvoorbeeld de wettelijke bezorgtermijn oprekt naar meerdere dagen. Landen als Frankrijk, Duitsland, België, Engeland, Denemarken en Italië hebben volgens PostNL al een standaard bezorgtermijn van twee of drie dagen of zijn hierover in gesprek. Het ministerie van Economische Zaken heeft het verzoek afgewezen.

De AEX-index op het Damrak noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent hoger op 939,10 punten. De MidKap steeg 0,5 procent tot 861,33 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,3 procent. Londen won een fractie, na een sterker dan verwachte stijging van de Britse winkelverkopen in januari.