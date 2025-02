Amsterdam geeft boek van verzetsstrijder Anton de Kom gratis weg

AMSTERDAM (ANP) - Het boek 'Wij Slaven van Suriname' van verzetsstrijder Anton de Kom (1898-1945) is vanaf zaterdag 22 februari gratis af te halen in alle Amsterdamse bibliotheken. De gemeente stelt het werk beschikbaar naar aanleiding van 80 jaar vrijheid sinds de Tweede Wereldoorlog, en 80 jaar na de dood van De Kom.

In het boek beschrijft De Kom de strijd tegen de koloniale overheersing in Suriname. De Kom sloot zich in Nederland ook aan het bij verzet tegen de Duitse bezetter. Hij overleed in een Duits concentratiekamp op 24 april 1945 nadat hij was verraden en gedeporteerd. Zijn geboortedag was 22 februari. Twee jaar geleden bood het kabinet excuses aan voor het leed dat De Kom en zijn gezin is aangedaan door de toenmalige Nederlandse autoriteiten.

Het boek werd gepubliceerd in 1934. Dit nieuwe boek is een heruitgave, door uitgeverij Atlas Contact, met een nieuwe cover door kunstenaar Sidney Waerts en een nieuw voorwoord van wethouder Touria Meliani en burgemeester Femke Halsema. Ook een essay van Mitchell Esajas (The Black Archives) uit 2020 is erin opgenomen.

Volgens wethouder Meliani zag De Kom in het nazisme "dezelfde onderdrukking en uitsluiting als waar hij zijn hele leven al tegen streed. Hij leert ons dat verzet en onverzettelijkheid van alle tijden zijn. Ik vind het belangrijk dat we zijn stem blijven horen."