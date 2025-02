PostNL: wij willen geen staatssteun maar vergoeding

DEN HAAG (ANP) - PostNL benadrukt dat zijn verzoek om een tijdelijke financiële bijdrage niet moet worden opgevat als een verzoek om staatssteun. "Wij voeren een wettelijke taak uit voor de Nederlandse overheid. Deze is verlieslatend geworden. Dan kun je op basis van de wet een vergoeding vragen", stelt Maurice Unck, directeur MailNL bij het post- en pakkettenbedrijf, tegen het ANP.

Volgens PostNL is de postbezorging verlieslatend geworden omdat Nederlanders steeds minder brieven versturen en ontvangen. Daarom wil het postbedrijf dit jaar en volgend jaar in totaal 68 miljoen euro steun om de postbezorging in de huidige vorm in stand te kunnen houden.

Het ministerie van Economische Zaken zei in een eerste reactie nee tegen het verzoek van PostNL. Volgens een verklaring van het ministerie zijn "tijdelijke of definitieve maatregelen waar PostNL om verzoekt zoals overheidssteun" nu "niet aan de orde".

Nuance

Unck zegt het commentaar van het ministerie "genuanceerder" te interpreteren. Hij wijst erop dat PostNL de overheid heeft verzocht de aanvraag voor een financiële bijdrage met spoed in behandeling te nemen. "Dat hoeven ze niet in een dag te doen. Wij verwachten ergens in de komende maanden een gedegen antwoord. In de tussentijd blijven we in gesprek."

Als de overheid niet snel met geld komt, betekent dit volgens Unck niet dat de postbezorging stilvalt.