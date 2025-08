PostNL wint na resultaten, AEX veert op na koersverlies

AMSTERDAM (ANP) - PostNL opende de handelsweek op het Damrak met een koerswinst. Beleggers verwerkten de kwartaalresultaten van het postbedrijf, dat het verlies over de eerste jaarhelft flink zag oplopen. Dat kwam vooral door de postdivisie die al een tijdlang verlieslatend is. Maar beleggers zien toch ook positieve punten in de update van het bedrijf.

Het aandeel steeg in de vroege handel ongeveer 7 procent. PostNL keert geen tussentijds dividend uit door de "aanhoudende onzekerheid omtrent een toekomstbestendige postbezorging". Maar voor het hele boekjaar is die intentie er nog wel. PostNL kondigde daarnaast aan juridische stappen te nemen tegen het uitblijven van financiële overheidssteun.

De stemming op de beurs in Amsterdam was verder weer wat positiever, na forse verliezen op vrijdag. De AEX opende een fractie hoger op 885,22 punten. Op vrijdag zakte de hoofdgraadmeter voor het eerst sinds mei onder de 900 punten. De MidKap steeg 0,9 procent tot 892,07 punten. In deze index won Air France-KLM meer dan 7 procent na een advieswijziging voor het aandeel door analisten van Barclays. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen openden tot 0,7 procent hoger.

Importheffingen VS

Voor het weekend daalden de Europese beurzen nog in reactie op de importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump had bekendgemaakt. Alle handelspartners van de Verenigde Staten krijgen daardoor te maken met hogere heffingen. De meeste tarieven gaan in op 7 augustus om de Amerikaanse douane tijd te geven zich voor te bereiden op het innen van de heffingen.

De belangrijkste graadmeter op de Zwitserse beurs ging maandag wel bijna 2 procent omlaag. Vrijdag was op de Zwitserse beurs ook al sprake van stevige verliezen. Het land heeft van Trump een heffing van 39 procent opgelegd gekregen. Dat is een flinke tegenslag voor bijvoorbeeld Zwitserse horlogemakers die doorgaans juist veel exporteren naar de Verenigde Staten.

OPEC+ pompt meer olie op

Verder is er maandag aandacht voor de olieprijzen, nadat oliekartel OPEC+ zondag akkoord is gegaan met een nieuwe verhoging van de olieproductie. De organisatie onder leiding van Saudi-Arabië en Rusland zal de productie in september met nog eens 547.000 vaten per dag verhogen. Het verder openzetten van de oliekraan kan ertoe leiden dat de olieprijzen dalen.

Van prijsdaling was maandagochtend evenwel geen sprake. Amerikaanse olie was 0,5 procent duurder en kostte 67,65 dollar per vat. Een vat Brentolie steeg 0,3 procent in prijs tot 69,90 dollar.