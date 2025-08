Australië pakt Chinese vrouw op voor buitenlandse inmenging

CANBERRA (ANP) - Een Chinese vrouw is in Australië opgepakt op verdenking van "roekeloze buitenlandse inmenging". Ze verzamelde voor Beijing informatie over een groep boeddhisten, meldt de politie maandag.

De vermeende spionage heeft betrekking op boeddhisten van Guan Yin Citta in de hoofdstad Canberra. De vrouw, die een permanente verblijfsvergunning heeft, werd zaterdag aangehouden na een reeks huisinvallen. Bij die doorzoekingen werden meerdere voorwerpen in beslag genomen, waaronder elektronica. De vrouw kan bij een veroordeling een gevangenisstraf van vijftien jaar krijgen.

Het is de derde keer dat iemand in Australië wordt beschuldigd van buitenlandse inmenging sinds in 2018 nieuwe wetgeving daarover werd ingevoerd. De zaak in Canberra is de eerste waarbij een gemeenschap betrokken is, aldus de politie. De twee vorige arrestaties vonden in 2020 en 2023 plaats.