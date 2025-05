PostNL ziet meer economische onzekerheid door heffingen Trump

DEN HAAG (ANP) - PostNL ziet meer macro-economische onzekerheid en onrust door de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Maar volgens de pakket- en postbezorger is het nu nog te vroeg voor een duidelijk beeld over de mogelijke gevolgen van het handelsbeleid van Trump voor de e-commercemarkt, zoals andere routes van Aziatische volumes of afzwakkende economische groei.

Dat stelt PostNL bij de publicatie van de cijfers over het eerste kwartaal. Het bedrijf houdt dan ook vast aan zijn verwachtingen voor dit jaar waarbij wordt gerekend op een genormaliseerde brutowinst die in lijn ligt met het resultaat van 2024. De onderneming geeft aan flexibel te zijn en plannen aan te passen als dat nodig is. In september houdt PostNL een beleggersdag waarop meer inzicht wordt gegeven in aanpassingen van de strategie en de financiële verwachtingen voor de middellange termijn.