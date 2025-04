Premier Zuid-Korea tegen FT: geen verzet tegen importheffing VS

SEOUL (ANP) - Zuid-Korea "zal niet terugvechten" tegen de Amerikaanse importheffingen. Dat zegt premier en waarnemend president Han Duck-soo in een interview met de Britse zakenkrant Financial Times. Volgens Han heeft het land namelijk veel te danken aan de Verenigde Staten. "De rol van de VS was enorm in het maken van Korea tot wat het nu is."

Zo boden de VS hulp na de Koreaanse Oorlog, onder andere in de vorm van investeringen en veiligheidsgaranties. Dat heeft Zuid-Korea geholpen "een zeer aantrekkelijke investeringsomgeving voor buitenlanders" te worden, aldus Han in het interview met FT. "Onze industriële kracht, onze financiële ontwikkeling en onze cultuur, groei en welvaart hebben we voor een groot deel te danken aan de hulp van de Verenigde Staten."

In plaats van vergeldingsacties zal Zuid-Korea daarom op zoek gaan naar oplossingen "die voor beide partijen voordelig zijn", aldus Han. De onderhandelingen tussen beide landen gaan komende week van start.