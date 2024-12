Prosus betaalt bijna 2 miljard voor Latijns-Amerikaans reisbureau

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - Techinvesteerder Prosus neemt het Latijns-Amerikaanse onlinereisbureau Despegar over. Met de deal van het aan de beurs in Amsterdam genoteerde bedrijf is 1,7 miljard dollar gemoeid. Omgerekend is dat meer dan 1,6 miljard euro.

Prosus is vooral bekend als grote aandeelhouder van het Chinese gameconcern Tencent. Maar de laatste tijd zoekt de onderneming ook duidelijk naar andere bedrijven om in te investeren. Prosus-topman Fabricio Bloisi heeft beloofd de waarde van het bedrijf in de komende vier jaar te verdubbelen.

De nieuwe overname lijkt in het licht van dat laatste te moeten worden bezien. Prosus biedt 19,50 dollar per aandeel. Dat is 33 procent meer dan de slotkoers van vrijdag voor het aandeel Despegar op Wall Street, zo maakte het bedrijf maandag bekend in een verklaring.

Despegar is actief in tal van landen in met name Midden- en Zuid-Amerika en heeft in Decolar ook een Braziliaans merk. Mensen kunnen bij het bedrijf onder meer vliegtickets en hotelovernachtingen boeken. De onderneming is juridisch gevestigd op de Britse Maagdeneilanden en heeft haar belangrijkste kantoorvestiging in Argentinië.

Prosus stapte eerder dit jaar nog uit het Chinese onlinereisbureau Trip.com. Dat leverde honderden miljoenen dollars op. Het belang van Prosus in Tencent is de laatste tijd niet meer zo groot als het eerder was. De onderneming is momenteel nog goed voor ongeveer een kwart van de aandelen in dat bedrijf.