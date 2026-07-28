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QatarEnergy verlengt leveringsstop van gas aan Europa

Economie
door anp
dinsdag, 28 juli 2026 om 12:07
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DOHA (ANP/BLOOMBERG) - Olie- en gasconcern QatarEnergy blijft voorlopig minder vloeibaar gemaakt aardgas (lng) aan Europa leveren. Door de oorlog in het Midden-Oosten kan het bedrijf zijn afspraken niet nakomen en daarom beroept het zich opnieuw op overmacht, ook wel force majeure genoemd.
Daarmee verslechtert het vooruitzicht voor de gasvoorziening in Europa, dat moeite heeft om de voorraden tijdig aan te vullen in aanloop naar de winter. Qatar is normaal gesproken een van 's werelds grootste exporteurs van lng. Gasinstallaties in Qatar hebben dit jaar te maken gehad met meerdere Iraanse vergeldingsaanvallen.
Volgens ingewijden blijft het Qatarese staatsbedrijf tot eind september minder lng leveren aan Europa. Eerder zou de leveringsstop tot halverwege september duren. Hoewel de gevechten in het Midden-Oosten voorlopig zijn gestopt, zijn de Europese gasprijzen nog altijd hoog en loopt Europa achter met het vullen van de gasvoorraden voor de winter.
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