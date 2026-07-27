Pathé komt in nacht en ochtend met extra vertoningen The Odyssey

Bioscoopketen Pathé gaat de komende weken in de nacht en ochtend in IMAX-zalen extra voorstellingen van de film The Odyssey vertonen. Zo staan op dit moment in Pathé Arena in Amsterdam op 7 en 8 augustus twee vertoningen om 08.00 uur in de ochtend gepland en organiseert Pathé Schouwburgplein in Rotterdam de komende weekenden om 23.30 uur extra nachtvertoningen van de film.

Het is volgens een woordvoerder van Pathé voor het eerst in de geschiedenis van het bedrijf dat in Nederland zo structureel extra vertoningen in de nacht en ochtend worden geprogrammeerd om aan de grote vraag naar kaarten te kunnen voldoen. "De belangstelling voor The Odyssey blijft ongekend groot", aldus de zegsman.

The Odyssey gaat over de lange reis die de Griekse legerleider Odysseus naar huis maakte na de val van Troje. De hoofdrollen worden gespeeld door Matt Damon, Tom Holland en Anne Hathaway.