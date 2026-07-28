Duizenden evacués terug na natuurbrand langs Franse zuidwestkust

PARENTIS-EN-BORN (ANP/DPA) - De brand bij het toeristische Biscarrosse in Frankrijk is onder controle en 15.000 mensen die waren geëvacueerd kunnen terug. Sinds woensdag zijn 220.000 mensen in opdracht van brandbestrijders geëvacueerd bij de branden bij Biscarrosse en meer dan 40 kilometer noordelijker bij de veel grotere brand bij Bordeaux, de hoofdstad van het departement Gironde.

De grote natuurbrand is bekend onder de naam Gironde en is al ongeveer twee dagen redelijk stabiel dankzij betere weersomstandigheden en de inspanningen van duizenden brandbestrijders. Ook worden er brandgangen verbreed of in hoog tempo aangelegd. Maar het wordt weer erg warm en de luchtvochtigheid neemt af. De brandweer vreest dat de brand in Gironde, die al meer dan 42.000 hectare verwoestte, weer oplaait.

De branden worden bestreden door 2750 brandweerlieden en bijna 3000 militairen en politiemensen. Er worden achttien blusvliegtuigen en -helikopters ingezet.