Rabobank kampt met storing: app en website onbereikbaar

UTRECHT (ANP) - Klanten van Rabobank hebben woensdagochtend problemen bij het gebruik van de website en app van de bank. Zij krijgen een melding te zien dat er sprake is van een technisch probleem, waardoor de app niet beschikbaar is. Ook de website is "tijdelijk niet beschikbaar", is te lezen op de site.

Op storingswebsite allestoringen.nl zijn sinds ongeveer 06.00 uur al honderden meldingen binnengekomen. Mensen ervaren vooral problemen met het inloggen op de app. Een woordvoerder van de bank laat weten dat de storing door een technisch probleem komt. Volgens hem wordt "keihard" gewerkt aan een oplossing.