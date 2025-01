Lagere opening Europese beurzen verwacht na verliezen New York

AMSTERDAM (ANP) - De Europese aandelenbeurzen lijken woensdag af te stevenen op een lagere opening, na de koersverliezen op Wall Street een dag eerder. In New York waren beleggers bezorgd over het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank door een mogelijke opleving van de inflatie in de Verenigde Staten. Daardoor zou de Federal Reserve het tempo van renteverlagingen kunnen vertragen.

Vooral techbedrijven stonden onder druk in New York, waaronder AI-chipconcern Nvidia, Apple, Amazon en Tesla. Mogelijk kunnen de chipfondsen in Amsterdam mee omlaag worden getrokken.

In Azië waren woensdag overwegend rode cijfers te zien, met een min van 0,3 procent voor de Nikkei in Tokio en een verlies van 0,9 procent voor de Hang Seng in Hongkong. In Seoul won technologieconcern Samsung Electronics 3,4 procent na bekendmaking van voorlopige winstcijfers over het afgelopen kwartaal. Die vielen slechter uit dan verwacht, mede door zwakte bij de chipdivisie van Samsung, maar het aandeel ging toch omhoog.

Oproep Trump

Europese defensiebedrijven zoals Rheinmetall, Saab, Thales en BAE Systems kunnen mogelijk profiteren van de oproep van aankomend president Donald Trump dat NAVO-landen 5 procent van het bbp aan defensie moeten besteden, in plaats van de huidige norm van 2 procent.

Op het Damrak kan verzekeraar NN Group in beweging komen door een adviesverlaging van de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley.

Snell

Olie- en gasconcern Shell kwam met een voorlopige update over het afgelopen kwartaal. Het bedrijf verwacht onder meer dat de handelsresultaten bij gas aanzienlijk lager zullen zijn dan in het derde kwartaal.

Biotechnoloog Galapagos kondigde aan zichzelf op te splitsen in twee aparte beursgenoteerde bedrijven om zo meer waarde voor aandeelhouders te creëren. Daarbij gaat het nieuwe bedrijf, dat vooralsnog SpinCo heet, zich richten op het "opbouwen van een pijplijn van innovatieve medicijnen door middel van transformatieve transacties". Galapagos zelf gaat zich richten op zijn celtherapieën in oncologie. Daarnaast maakte Galapagos bekend in Europa driehonderd banen te schrappen, hoofdzakelijk in België, en de vestiging in Frankrijk te sluiten.

Euro- en oliekoersen

De euro was 1,0342 dollar waard, tegen 1,0368 dollar op dinsdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,6 procent tot 74,67 dollar en Brentolie werd 0,5 procent duurder op 77,41 dollar per vat.