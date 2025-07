Rapport: wereldwijd 30 miljard toeristische trips in 2034

LONDEN (ANP) - Het aantal toeristische trips wereldwijd blijft de komende jaren naar verwachting sterk groeien. Dat meldt het World Economic Forum op basis van een nieuw rapport. De reisindustrie zal tegen 2034 naar verwachting 30 miljard reizen verwerken.

De reissector groeit naar een omvang van 16 biljoen dollar (ruim 13,5 biljoen euro), volgens schattingen van de World Travel & Tourism Council (WTTC), de koepelorganisatie voor de wereldwijde reis- en toerismesector. Daarmee vertegenwoordigt de sector meer dan 11 procent van de wereldeconomie. Ter vergelijking: vorig jaar ging er nog 7 biljoen dollar om in de sector en een jaar eerder was berekend dat de sector goed was voor 10 procent van de wereldeconomie.

De reissector groeit bovendien anderhalf keer sneller dan de wereldeconomie. Dit levert volgens het rapport aanzienlijke commerciële kansen op, mits toenemende uitdagingen zoals klimaatverandering en personeelstekorten worden aangepakt.