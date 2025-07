AIVD en MIVD: Rusland voert inzet chemische wapens in Oekraïne op

De AIVD en de MIVD concluderen samen met de Duitse inlichtingendienst BND dat Rusland steeds meer chemische wapens inzet in Oekraïne.

"Steeds vaker zet Rusland tegen Oekraïne een breed scala aan chemische wapens in, waarbij ze niet schuwen om sterkere stoffen zoals chloorpicrine te gebruiken", zeggen ze in een verklaring. Die stof is bij hoge concentraties in afgesloten ruimten dodelijk. "Dit is een nog grovere schending van het Verdrag Chemische Wapens, dat de inzet van deze verstikkende stof onder alle omstandigheden verbiedt."