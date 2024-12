Ratingbureau negatiever over Frankrijk door politieke crisis

PARIJS (ANP) - Kredietbeoordelaar Moody's is negatiever over de staatsfinanciën van Frankrijk. Het ratingbureau verlaagde het rapportcijfer voor de Franse financiële gezondheid om de politieke crisis in het land. Die zit maatregelen dwars die de overheidsbegroting op orde moeten brengen, stelt Moody's.

Eerder deze maand stapte de Franse premier Michel Barnier op na een motie van wantrouwen in het parlement. Experts van Moody's denken dat zijn opvolger, de door president Emmanuel Macron benoemde François Bayrou, met noodgrepen nog wel een regering kan vormen in 2025. Maar "politieke fragmentatie is waarschijnlijk een belemmering voor betekenisvolle fiscale consolidatie", schrijft Moody's.

In het Franse parlement zijn twee grote blokken die te boek staan als radicaal-links en radicaal-rechts tegen grootscheepse bezuinigingen of belastingverhogingen. Tegelijkertijd zijn het begrotingstekort en de schuldenlast van Frankrijk veel hoger dan Europese begrotingsregels toestaan. Moody's verlaagde de kredietwaardigheid van het land na een onaangekondigde beoordeling daarom naar Aa3, een trede lager dan het eerdere rapportcijfer. De risico's rond geld uitlenen aan de Franse staat zijn daarbij nog steeds zeer laag. Maar het gaat wel om grotere risico's dan bij landen met een Aaa-rating als Nederland en Duitsland. De vooruitzichten zijn volgens Moody's bovendien negatief, waardoor een nieuwe afwaardering voor Frankrijk dreigt.