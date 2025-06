Rechtbank: ACM gaf Apple terecht voorgenomen miljoenendwangsom

ROTTERDAM (ANP) - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft Apple in 2021 terecht een voorgenomen dwangsom van in totaal 50 miljoen euro opgelegd. Dit heeft de rechtbank in Rotterdam maandag geoordeeld, nadat het Amerikaanse techbedrijf in beroep was gegaan tegen de last onder dwangsom van de Nederlandse toezichthouder.

De ACM vond in 2021 dat Apple misbruik maakte van zijn machtspositie door "oneerlijke" voorwaarden op te leggen aan aanbieders van datingapps in de App Store en dwong het bedrijf de voorwaarden aan te passen. Dat heeft het bedrijf inmiddels gedaan en in 2022 zei de ACM dat Apple wel voldoet aan de regels. Maar omdat Apple dit niet op tijd had gedaan, bleef de last onder dwangsom staan. Dat was terecht, oordeelt de rechtbank nu dus.

De kwestie draait om datingapps als Tinder, Lexa en Bumble. Als gebruikers van die apps bijvoorbeeld een abonnement nemen, moest de betaling verplicht door Apple worden verwerkt. Daarmee maakte Apple volgens de ACM misbruik van zijn machtspositie.