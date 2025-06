WhatsApp komt met advertenties: "Maar je privégesprekken blijven geheim"

WhatsApp, jarenlang vrij van advertenties, gooit het roer om. Het moederbedrijf Meta heeft aangekondigd dat er vanaf nu reclame zal verschijnen op het ‘Updates’-tabblad van de populaire berichtendienst. Daarmee wordt WhatsApp, net als Instagram en Facebook, een stuk commerciëler.

In de komende periode krijgen gebruikers wereldwijd advertenties te zien bij de zogeheten statussen en kanalen. Die vind je onderin je scherm, bij het tabblad ‘Updates’. In dit gedeelte deel je verhalen met je contacten of volg je kanalen van bijvoorbeeld nieuwsorganisaties of sportclubs. Meta wil dit onderdeel van de app gebruiken om bedrijven te laten groeien. "We willen beheerders, organisaties en bedrijven helpen om te groeien op WhatsApp”, verklaart een woordvoerder van Meta.

Behalve advertenties komen er ook kanaalabonnementen. Dat betekent dat je voor sommige kanalen – bijvoorbeeld van voetbalclubs of beroemdheden – moet gaan betalen om toegang te krijgen tot exclusieve updates. Daarnaast gaat Meta gepromote kanalen tonen, gebaseerd op je eigen gebruiksgedrag: merken waarvan het algoritme denkt dat jij ze interessant vindt, krijgen een prominente plek.

Geen advertenties in je chats

Meta benadrukt dat de nieuwe reclamevormen zich beperken tot het tabblad ‘Updates’. In je persoonlijke gesprekken zul je vooralsnog geen advertenties tegenkomen. "We praten al jaren over onze plannen om een bedrijf op te bouwen dat je persoonlijke chats niet onderbreekt en we geloven dat het tabblad Updates de juiste plek is voor deze nieuwe functies.”

Toch is de commerciële draai opvallend. WhatsApp was de enige app van Meta die tot nu toe geen advertenties toonde. Dat verandert nu dus. De wereldwijde uitrol van de nieuwe functies is inmiddels begonnen.

Zorgen om privacy

De nieuwe koers van WhatsApp komt op een gevoelig moment. Meta ligt al langer onder vuur vanwege zorgen over privacy en datagebruik. Tijdens de herverkiezing van Donald Trump werd de techreus steeds vaker in verband gebracht met politieke beïnvloeding, wat bij veel gebruikers tot argwaan leidde. Ook in Nederland leidde dat tot een overstap naar alternatieven als Signal.

Meta probeert die onrust te sussen. "Zoals alles wat we bij WhatsApp doen, zijn ook deze functies ontworpen met maximale privacy. Je persoonlijke berichten, oproepen en statusupdates blijven end-to-end versleuteld – niemand (ook wij niet) kan ze lezen of beluisteren”, aldus het bedrijf. Ook belooft Meta: "We zullen je telefoonnummer nooit verkopen of delen met adverteerders. Je persoonlijke berichten, oproepen en groepschats worden niet gebruikt om te bepalen welke advertenties je te zien krijgt.”

Toch blijft het afwachten of gebruikers zich prettig voelen bij een WhatsApp vol commerciële uitingen, ook al blijven de privégesprekken voorlopig buiten schot.