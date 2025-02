Rechter: AFM moet boete Promovendum-moeder beter onderbouwen

ROTTERDAM (ANP) - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een boete voor CAK Dordrecht, bekend van verzekeringen onder lde abels Promovendum en Besured, onvoldoende onderbouwd. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam vrijdag geoordeeld in een tussenuitspraak. CAK Dordrecht werd bijna twee jaar geleden beboet omdat het bedrijf volgens de toezichthouder de Wet op het financieel toezicht (Wft) heeft overtreden.

De boete van 2,5 miljoen euro werd in april 2023 opgelegd. Volgens de AFM heeft CAK Dordrecht onder meer geprobeerd klanten te misleiden. Dat zou zijn gebeurd door verzekeringsvoorwaarden tussentijds onopvallend aan te passen. Ook zou het bedrijf hebben gesjoemeld met klantreviews. De financiële waakhond sprak destijds van een "opeenstapeling van overtredingen" over een periode van meer dan drie jaar.

De rechter concludeert nu dat de AFM in een aantal gevallen zonder goede onderbouwing of ten onrechte stelt dat CAK Dordrecht onjuiste of misleidende informatie heeft verstrekt. Ook vindt de rechter dat enkele overtredingen minder zwaar waren dan de AFM heeft gesteld. De AFM krijgt van de rechtbank nu de mogelijkheid om met een betere motivatie te komen. Op basis daarvan beslist de rechter hoe de procedure verder gaat.

CAK Dordrecht moet niet worden verward met het CAK. Dat is de overheidsorganisatie voor het innen van eigen bijdragen en uitbetalingen aan zorgverzekeraars.