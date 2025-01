Rechtszaak tegen Britse McDonald's om wangedrag op werkvloer

LONDEN (ANP/AFP) - Meer dan zevenhonderd jonge werknemers en oud-medewerkers van de Britse McDonald's spannen een rechtszaak aan tegen het fastfoodconcern. Ze eisen een schadevergoeding in verband met beschuldigingen van wangedrag op de werkvloer, maakte advocatenkantoor Leigh Day dinsdag bekend.

"Ik heb te maken gehad met homofobe opmerkingen van managers en collega's", zei een 19-jarige anonieme medewerker, geciteerd in de verklaring van Leigh Day. "Mijn manager zei dat als ik er niet mee om kan gaan, ik beter ontslag kan nemen", voegde hij eraan toe. Het advocatenkantoor zei dat een andere werknemer heeft aangegeven herhaaldelijk om seks te zijn gevraagd. Weer een andere beschuldiging betrof een manager die jonge medewerkers tijdens diensten ongepast aanraakte.

McDonald's is een van de grootste werkgevers in Groot-Brittannië met ongeveer 170.000 medewerkers, onder wie veel tieners. "De beschreven aantijgingen zijn afschuwelijk en onaanvaardbaar", zei Alistair Macrow, topman van de keten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, dinsdag tegen Britse parlementariërs toen hij hierover vragen kreeg tijdens een hoorzitting.

Over de kwestie was eerder al veel media-aandacht na een onderzoek van omroep BBC. Macrow merkte ook op dat afgelopen jaar 29 werknemers zijn ontslagen om beschuldigingen van seksuele intimidatie. Maar volgens vakbonden, die in het parlement eveneens aan het woord kwamen, heeft de keten na de eerdere aantijgingen te weinig gedaan om de situatie te verbeteren.