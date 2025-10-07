ECONOMIE
Rederij verwacht vrachtschip bij Canada deze week vlot te trekken

Economie
door anp
dinsdag, 07 oktober 2025 om 9:26
anp071025060 1
DELFZIJL (ANP) - Het vlottrekken van een vrachtschip dat sinds begin september vastzit ten noorden van Canada kan deze week beginnen. Dat verwacht Wagenborg, de Nederlandse rederij van het schip. De duur van de operatie hangt af van de weers- en zeeomstandigheden.
Wagenborg meldt dat het vrachtschip, met een grondstof voor de staal- en aluminiumindustrie aan boord, nog altijd in stabiele toestand verkeert. De brandstoftanks en laadruimen zijn nog intact. Ook is de bemanning veilig en gezond. De oorzaak van de stranding is nog niet bekend.
Inmiddels is 4000 ton lading van de Thamesborg overgebracht naar andere schepen. Het materieel om het schip vlot te trekken is ook ter plaatse. Zodra de Thamesborg is vlotgetrokken, zal het schip worden geïnspecteerd en op eigen kracht koers zetten naar een nog te bepalen haven. Een ander schip is beschikbaar om eventueel te assisteren.
