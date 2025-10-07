Tennisorganisatie ATP denkt na over officiële hitteregel

SHANGHAI (ANP/RTR) - De ATP, de overkoepelende organisatie in het mannentennis, denkt na over een officiële hitteregel. Het hittebeleid is opnieuw een gespreksonderwerp vanwege de zware omstandigheden bij het masterstoernooi van Shanghai.

De beslissing om een wedstrijd te staken bij ongunstige weersomstandigheden ligt nu bij een ATP-supervisor ter plaatse. "Daarnaast implementeert het medische team van de ATP verschillende maatregelen in geval van extreme hitte om de gezondheid van de spelers tijdens de wedstrijd te beschermen", schrijft de ATP aan persbureau Reuters.

"Dit wordt nog steeds actief geëvalueerd en aanvullende maatregelen, waaronder de implementatie van een officieel hittebeleid, worden momenteel geëvalueerd in overleg met spelers, toernooien en medische experts."

Een eventuele hitteregel werd in augustus ook besproken tijdens het tennistoernooi van Cincinnati, nadat de Fransman Arthur Rinderknech onwel was geworden tijdens een wedstrijd.