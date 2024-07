Resultaten AkzoNobel en Randstad centraal op Damrak

AMSTERDAM (ANP) - Op de Amsterdamse beurs verwerken beleggers dinsdag de resultaten van verffabrikant AkzoNobel en uitzender Randstad. AkzoNobel zag de omzet en de nettowinst in het afgelopen kwartaal stijgen. Het bedrijf liet daarmee voor het derde kwartaal op rij een groei zien. Volgens topman Greg Poux-Guillaume zijn de operationele kosten wel gestegen, maar worden de inspanningen versneld om deze kostendruk als gevolg van inflatie te beperken. Op basis van de huidige marktomstandigheden verwacht het bedrijf wel dat de winst dit jaar aan de onderkant van de eerder afgegeven voorspelling zal uitkomen.

Randstad zag de omzet en de winst in het tweede kwartaal teruglopen, doordat werkgevers voorzichtiger zijn geworden met het aannemen van personeel en uitzendkrachten. Topman Sander van 't Noordende sprak van uitdagende marktomstandigheden in veel van de werkgebieden van de uitzender. Voor het komende kwartaal hoopt Randstad dat de omzet weer wat gaat stijgen en dat de bedrijfskosten iets afnemen.

De AEX-index lijkt licht hoger te beginnen aan de drukke handelsdag. Chipbedrijf en AEX-fonds ASMI brengt na de slotbel in Amsterdam de cijfers naar buiten. De Aziatische beurzen lieten een gemengd beeld zien, ondanks de hogere slotstanden op Wall Street. De Nikkei in Tokio bleef vrijwel onveranderd. De beurzen in Hongkong en Shanghai verloren 0,5 en 0,7 procent.

Cacao

Ook chat- en betalingsdienstverlener CM.com, vastgoedbedrijf Wereldhave en noten-, kruiden- en zadenhandelaar Acomo openden de boeken. CM.com boekte weer meer omzet in het tweede kwartaal, na een krimp in de eerste drie maanden van het jaar. De brutowinst nam ook toe. Het bedrijf bevestigde daarnaast de vooruitzichten voor de tweede jaarhelft.

Wereldhave zag het resultaat in de eerste jaarhelft stijgen, dankzij hogere huurinkomsten en een positieve herwaardering van zijn vastgoedbezittingen. Ook handhaafde het bedrijf de resultaatverwachting voor dit jaar. Acomo zag de nettowinst in de eerste jaarhelft dalen, bij een gelijkblijvende omzet. Het bedrijf deed goede zaken met de verkopen van kruiden en noten, maar had wel last van de sterke schommelende cacaoprijzen. Acomo verwacht dat de cacaomarkt in de tweede jaarhelft onzeker zal blijven en doet geen voorspellingen voor het hele jaar.

De euro was 1,0888 dollar waard, tegen 1,0882 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 78,28 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 82,31 dollar per vat.