Reuters: Duits ministerie rekent op lichte groei van de economie

BERLIJN (ANP/RTR) - Het Duitse ministerie van Economische Zaken heeft de verwachting voor de economische groei in het land voor dit jaar licht naar boven bijgesteld. Het ministerie rekent nu op een groei van 0,2 procent van de Duitse economie, terwijl eerder nog van nulgroei werd uitgegaan, meldt persbureau Reuters op basis van bronnen die bekend zijn met de prognoses.

Het ministerie voorspelt voor volgend jaar dat de grootste economie van Europa met 1,3 procent groeit. Voor 2027 wordt een groei van 1,4 procent verwacht. Verschillende belangrijke Duitse economische onderzoeksinstituten hadden al berekend dat de Duitse economie dit jaar naar verwachting licht zal groeien, na de krimp in de voorgaande twee jaren.

De Duitse economie is nauwelijks gegroeid sinds het uitbreken van de coronacrisis in 2020, gevolgd door de Russische inval in Oekraïne en de invoering van de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump.

Het ministerie wilde tegenover Reuters niet reageren op de cijfers.