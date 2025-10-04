Honderden bij betoging om azc in Schiedam, ook tegendemonstratie

SCHIEDAM (ANP) - In Schiedam hebben zich enkele honderden mensen verzameld om te demonstreren tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Zij toonden spandoeken met teksten als: 'vol = vol, nee = nee' en 'azc weg ermee'.

Een groep tegendemonstranten roert zich zaterdag ook in de Zuid-Hollandse plaats. Zij scanderen leuzen als: 'vluchtelingen welkom, nazi's niet'.

De actievoerders tegen het azc lopen een mars door de stad. Daarbij passeren ze het vak met de tegendemonstranten. Er is veel politie op de been.

Schiedam wil mogelijk 327 asielzoekers, onder wie 52 alleenstaande minderjarigen, opvangen in het voormalige kantoorpand de Torendijk aan de 's-Gravelandseweg.