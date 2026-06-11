Rheinmetall gaat samenwerking aan met satellietbedrijf OHB

DÜSSELDORF/BREMEN (ANP/DPA) - Het Duitse defensieconcern Rheinmetall gaat een samenwerkingsverband aan met het Duitse satellietbedrijf OHB om communicatiediensten te leveren aan het Duitse leger. Het satellietproject genaamd OHB Rheinmetall Space Networks moet systemen verzorgen om soldaten, voertuigen, drones en andere apparatuur van de Bundeswehr met elkaar te verbinden.

Via het systeem moet realtime-informatie worden doorgegeven op alle commandoniveaus. Ook komt er een centrum voor cyberveiligheid van OHB Rheinmetall Space Networks, dat zijn hoofdkantoor krijgt in de Noord-Duitse stad Bremen. Daar heeft OHB zijn hoofdkantoor staan. Het samenwerkingsverband moet honderden nieuwe banen opleveren.

"Met deze joint venture combineren Rheinmetall en OHB hun krachten om een hoogwaardig, soeverein en toekomstbestendig communicatiesysteem voor de Bundeswehr te leveren", aldus OHB-topman Marco Fuchs. Het project zal mede worden geleid door een voormalig officier van de Bundeswehr die ook bij Rheinmetall heeft gewerkt.

10 miljard euro

Bestuurder Timo Haas van Rheinmetall Digital Systems zegt dat veilige communicatie via satellieten tegenwoordig van essentieel belang is voor succes op het slagveld. Digitale communicatie voor het leger moet ook onder extreme omstandigheden betrouwbaar zijn, aldus Haas.

De zakenkranten Handelsblatt en Financial Times hadden eerder dit jaar gemeld dat OHB in partnerschap met Rheinmetall een bod wilde doen op het grootste satellietproject van de Bundeswehr tot dusver. Dat contract zou een waarde hebben van wel 10 miljard euro.