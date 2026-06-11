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WSJ: BlackRock plaatst order voor 5 miljard aan SpaceX-aandelen

Economie
door anp
donderdag, 11 juni 2026 om 18:43
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NEW YORK (ANP) - BlackRock heeft een order geplaatst om voor minstens 5 miljard dollar aan SpaceX-aandelen te kopen. Dat melden ingewijden aan The Wall Street Journal. Andere vermogensbeheerders hebben vergelijkbare grote orders ingediend, volgens de krant.
Bedrijven zoals BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld, kopen vaker grote belangen bij beursgangen. Maar orders van deze omvang zijn volgens WSJ vele malen groter dan wat bij traditionele beursgangen gebruikelijk is.
De beursgang van het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk op vrijdag wordt naar verwachting de grootste ooit. SpaceX biedt meer dan 555 miljoen aandelen aan voor 135 dollar per stuk. Bij de door SpaceX aangegeven introductieprijs zou het bedrijf in totaal bijna 1,77 biljoen dollar waard zijn.
75 miljard dollar
Ook vanuit individuele beleggers is er enorme belangstelling voor de stukken. Persbureau Bloomberg meldde eerder op donderdag dat het grootste deel van de particuliere beleggers mis zal grijpen bij het beursdebuut. Volgens ingewijden was de vraag naar een aandeel in het ruimtevaartbedrijf woensdag al vier keer hoger dan het aantal beschikbare aandelen.
Met de beursgang wil SpaceX 75 miljard dollar ophalen. Het bedrijf krijgt een notering op de techbeurs Nasdaq onder het beurssymbool 'SPCX'.
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