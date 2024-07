'Roaring Kitty' aangeklaagd om vermeend manipuleren GameStop-koers

NEW YORK (ANP/RTR) - GameStop-investeerders hebben Keith Gill, die beter bekendstaat als 'Roaring Kitty', aangeklaagd. De beleggers zeggen dat ze geld hebben verloren door een vooropgezet plan van Gill met de aandelen van de videogameverkoper.

In een collectieve rechtszaak stellen de beleggers dat Gill tussen 13 mei en 13 juni GameStop-aandelen heeft gemanipuleerd voor zijn eigen gewin. De acties van Gill zouden ervoor hebben gezorgd dat de aandelenkoers van GameStop enorm schommelde, waardoor hij miljoenen dollars zou hebben verdiend, maar waardoor de beleggers werden gedupeerd.

Financieel analist Gill was een belangrijke aanjager van de zogeheten Reddit-rally tijdens de coronapandemie, waarbij kleine beleggers op dat berichtennetwerk elkaar aanmoedigden in GameStop te stappen. In mei liet Gill voor het eerst sinds 2021 weer van zich horen, na een stop van drie jaar op sociale media.