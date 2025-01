Robots nemen in deze fastfoodketen 10.000 werkuren per dag over

De Amerikaanse fastfoodketen Chick-fil-A heeft een bijzondere oplossing gevonden voor een alledaags probleem: het vervelende karwei van citroenen persen voor limonade. In een fabriek ten noorden van Los Angeles hebben robots deze taak volledig overgenomen, wat het werk voor het restaurantpersoneel een stuk aangenamer maakt.

In de fabriek, die groter is dan een gemiddelde supermarkt, verwerken machines jaarlijks ruim 725.000 kilo citroenen. Dit gebeurt vrijwel volledig automatisch: zelfs het uitladen van de vrachtwagens wordt gedaan door zelfrijdende heftrucks die zich oriënteren met behulp van zwarte vierkanten op de muren.

De automatisering lost een serieus probleem op. Het handmatig persen van citroenen kostte de restaurantketen dagelijks zo'n 10.000 werkuren, verspreid over alle vestigingen. Bovendien liepen medewerkers regelmatig verwondingen op aan hun vingers. Door deze taak te centraliseren en te automatiseren, kunnen medewerkers zich nu concentreren op klantenservice en voedselbereiding.

Efficiënt proces

Het proces is bijzonder efficiënt. Nadat robots de citroenen hebben gesorteerd op grootte, worden ze automatisch gewassen, geperst en gefilterd. Het sap wordt vermengd met precies de juiste hoeveelheid pulp en verpakt in zakken. Zelfs de citroenolie wordt opgevangen en verkocht aan de cosmetica-industrie. Van de citroenen wordt nu praktisch alles gebruikt, terwijl dat bij handmatig persen slechts 40 procent was.

De fabriek, die de naam Bay Center Foods draagt, heeft nog maar 120 medewerkers nodig voor onderhoud en kwaliteitscontrole. Volgens experts is deze mate van automatisering zeer vooruitstrevend; slechts 5 procent van de Amerikaanse fabrieken heeft een vergelijkbaar niveau van robotisering.

Ook andere taken kunnen eraan geloven

Voor Chick-fil-A is dit nog maar het begin. Het bedrijf onderzoekt ook mogelijkheden om andere tijdrovende taken uit de restaurants te halen, zoals het snijden van sla voor salades. Het doel is om de service te versnellen en tegelijkertijd het personeelstekort, waar veel fastfoodketens mee kampen, het hoofd te bieden.

Andere ketens experimenteren ook met automatisering: zo test Chipotle machines die avocado's verwerken en gebruiken Wendy's en Taco Bell AI voor het opnemen van bestellingen bij de drive-through.

Bron: Bloomberg News