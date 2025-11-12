ECONOMIE
Rusland gaat voor het eerst leningen in Chinees geld uitgeven

Economie
door anp
woensdag, 12 november 2025 om 11:03
anp121125107
MOSKOU (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Rusland gaat in december voor het eerst staatsleningen uitgeven die zijn geprijsd in de Chinese munteenheid, de yuan. Dat maakte het Russische ministerie van Financiën woensdag bekend. De stap geeft de toenemende economische verstrengeling tussen Rusland en China aan doordat Rusland kampt met westerse sancties door de oorlog in Oekraïne.
De staatsobligaties met looptijden van drie tot zeven jaar worden op 8 december uitgegeven op de financiële markt in Moskou en zijn bedoeld voor binnenlandse investeerders. De plaatsing wordt begeleid door de grote banken Gazprombank, Sberbank en VTB Capital. Naar verluidt mikt Rusland op een opbrengst van minstens 400 miljard roebel, omgerekend bijna 4,3 miljard euro.
Door de sancties levert Rusland meer energie en grondstoffen aan China, wat zorgt voor een grote instroom van yuans in de Russische economie. Dat geld kan nu worden gebruikt voor de aankoop van de obligaties, hoewel de leningen ook in roebels kunnen worden gekocht.
