Gezondheidsraad wil meer natuurlijke bescherming van gewassen

DEN HAAG (ANP) - Het zou makkelijker moeten worden om natuurlijke middelen te gebruiken om gewassen te beschermen tegen ongedierte. Boeren en telers hoeven dan geen chemische middelen te gebruiken, en dat is beter voor hun gezondheid en voor het milieu. Met dat advies komt de Gezondheidsraad woensdag.

Bij natuurlijke middelen gaat het bijvoorbeeld om lieveheersbeestjes en sluipwespen. Daarnaast kunnen bacteriën en schimmels worden ingezet om gewassen te beschermen. Stoffen als feromonen, waarmee dieren elkaar waarschuwen, kunnen ook helpen om ongedierte weg te jagen. Zulke middelen worden ook wel biocontrol genoemd.

Volgens de Gezondheidsraad is het op dit moment nog moeilijk om zulke middelen in te zetten. Ze moeten door een lange Europese procedure, die voor "hogere kosten en jarenlange vertraging" zorgt. Bovendien is het proces om toegelaten te worden vooral gericht op de chemische bestrijdingsmiddelen. De Gezondheidsraad wil dat Nederland zich in Europa inzet om de toelating voor 'biocontrol' te versoepelen.

Financiële risico's

De raad adviseert de overheid ook om boeren en telers te helpen wanneer ze willen overstappen van chemische naar natuurlijke gewasbescherming. Ze lopen momenteel bijvoorbeeld financiële risico's.

Mensen die veel worden blootgesteld aan chemische bestrijdingsmiddelen kunnen later last krijgen van onder meer de ziekte van Parkinson. Kinderen kunnen ontwikkelingsstoornissen krijgen. Daarnaast zijn de stoffen slecht voor de kwaliteit van het water en voor de biodiversiteit.