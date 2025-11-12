Kunnen honden linkshandig zijn? Zo ontdek je het bij jouw viervoeter

Het klinkt misschien wat vreemd, maar honden hebben – net als mensen – een voorkeur voor het gebruik van de linker- of rechterkant van hun lichaam bij hun dagelijkse activiteiten. Is jouw hond een ‘linkspoot’ of juist ‘rechtspoot’? En hoe ontdek je dat?

Onderzoek gepubliceerd in vakblad Springer Nature laat zien dat ook honden lateralisatie vertonen, oftewel een voorkeur voor links of rechts . Hier komt een opvallende uitkomst naar voren: linkshandige baasjes hebben vaker een hond met linkervoorkeur; rechtshandige baasjes hebben juist vaker een hond die liever de rechterpoot gebruikt.

Wat betekent dat voor jouw huisdier?

En dan zijn er nog geslachts- en leeftijdseffecten die meespelen. Vrouwtjeshonden neigen meer naar een voorkeur voor de rechterpoot, terwijl mannetjes meestal links beginnen als pup en later in hun leven vaak rechts gaan. Het lijkt er dan ook op dat zowel socialisatie als genetica een rol spelen. Bovendien komt uit aanvullend bewijs naar voren dat ongeveer 68% van de honden een duidelijke voorkeur hebben voor één poot.

Wil je het zelf testen? Vul een kartonnen buis met een traktatie, laat je hond deze pakken en observeer welke poot hij het meest gebruikt. Herhaal het experiment meerdere keren om tot een patroon te komen.

Wel of geen linkshandigheid?

Dus kunnen honden linkshandig zijn? Ja, maar het is minder zwart-wit dan bij mensen. Waar mensen in grote meerderheid rechtshandig zijn (90%), is de verdeling bij honden veel gelijkmatiger. Bovendien blijkt de voorkeur beïnvloedbaar: hoe de eigenaar de hond traint, welk speelgoed hij gebruikt of welke kant hij stimuleert, maakt verschil.