ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kunnen honden linkshandig zijn? Zo ontdek je het bij jouw viervoeter

dieren
door Peter Janssen
woensdag, 12 november 2025 om 10:56
ANP-336619883
Het klinkt misschien wat vreemd, maar honden hebben – net als mensen – een voorkeur voor het gebruik van de linker- of rechterkant van hun lichaam bij hun dagelijkse activiteiten. Is jouw hond een ‘linkspoot’ of juist ‘rechtspoot’? En hoe ontdek je dat?
Onderzoek gepubliceerd in vakblad Springer Nature laat zien dat ook honden lateralisatie vertonen, oftewel een voorkeur voor links of rechts. Hier komt een opvallende uitkomst naar voren: linkshandige baasjes hebben vaker een hond met linkervoorkeur; rechtshandige baasjes hebben juist vaker een hond die liever de rechterpoot gebruikt.
Wat betekent dat voor jouw huisdier?
En dan zijn er nog geslachts- en leeftijdseffecten die meespelen. Vrouwtjeshonden neigen meer naar een voorkeur voor de rechterpoot, terwijl mannetjes meestal links beginnen als pup en later in hun leven vaak rechts gaan. Het lijkt er dan ook op dat zowel socialisatie als genetica een rol spelen. Bovendien komt uit aanvullend bewijs naar voren dat ongeveer 68% van de honden een duidelijke voorkeur hebben voor één poot.
Wil je het zelf testen? Vul een kartonnen buis met een traktatie, laat je hond deze pakken en observeer welke poot hij het meest gebruikt. Herhaal het experiment meerdere keren om tot een patroon te komen.
Wel of geen linkshandigheid?
Dus kunnen honden linkshandig zijn? Ja, maar het is minder zwart-wit dan bij mensen. Waar mensen in grote meerderheid rechtshandig zijn (90%), is de verdeling bij honden veel gelijkmatiger. Bovendien blijkt de voorkeur beïnvloedbaar: hoe de eigenaar de hond traint, welk speelgoed hij gebruikt of welke kant hij stimuleert, maakt verschil.
Bron: Springer Nature

Lees ook

Waarom maar tien procent van de mensen linkshandig isWaarom maar tien procent van de mensen linkshandig is
Wat kost een hond?Wat kost een hond?
Zo voelt je hond zich minder eenzaam als hij alleen thuis isZo voelt je hond zich minder eenzaam als hij alleen thuis is
Wat zegt het over je als je je hond of kat bij je in bed laat slapen? Psychologen leggen uitWat zegt het over je als je je hond of kat bij je in bed laat slapen? Psychologen leggen uit
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 474018284

Koop je veel producten met korting? Dan ben je vaker te dik

de-handen-van-de-russische-president-vladimir-poetin-lijken-verschrompeld-in-een-onlangs-gepubliceerde-video

Hoe ziek is Poetin?

ANP-523496891

Dit zijn de populairste reisbestemmingen van 2026 volgens Booking.com

91dd2994-f773-49bc-a569-fa8f150c66a5

Trump verbiedt visa voor dikke mensen (behalve als ze zowel dik als rijk zijn)

shutterstock_2310832313

De Franse baguette is in gevaar

69832277_m

Mysterieuze holtes ontdekt achter muur van Egyptische piramide

Loading