Rusland negeert zwarte lijst en zet olietankers weer in

PRIMORSK (ANP/BLOOMBERG) - De Russische olietanker Viktor Bakaev is vanuit de havenstad Primorsk op weg naar China met een lading van 730.000 vaten ruwe olie. De Russische staatsrederij Sovcomflot negeert daarmee de blokkade van westerse landen die het schip op de zwarte lijst hebben gezet.

De Viktor Bakaev is de vierde tanker op de zwarte lijst die onlangs door Rusland weer voor olietransporten wordt gebruikt, na maanden te hebben stilgelegen. De drie Sovcomflot-tankers die eerder vertrokken, volgden een route buiten het zicht van digitale volgsystemen, bleek uit satellietbeelden.

Het aantal schepen dat op de zwarte lijst staat, bedraagt inmiddels 62. Olie vormt een belangrijke bron van inkomsten voor de financiering van de oorlog in Oekraïne. Sinds de Russische invasie hebben verscheidene westerse landen de import van Russische olie helemaal verboden of verregaand beperkt. Ook werd een prijsplafond van kracht. De Viktor Bakaev werd in december op de zwarte lijst gezet omdat het dat prijsplafond overtrad.