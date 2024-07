Europese betaaloptie Ferrari: sportauto afrekenen met crypto's

MARANELLO (ANP) - De Europese dealers van Ferrari accepteren voortaan ook cryptogeld zoals bitcoins om de Italiaanse sportwagens af te rekenen. In de Verenigde Staten was dit al mogelijk.

Het nieuwe betalingssysteem, dat eind deze maand in gebruik wordt genomen, verifieert de herkomst van het geld en zet de cryptomunten direct om in traditionele valuta. De Ferrari-dealers willen hiermee beter inspelen op "de veranderende behoeften van hun klanten", staat in een verklaring van de sportautofabrikant.

Cryptovaluta, waarvan bitcoin de bekendste is, worden in tegenstelling tot traditionele valuta, niet gecontroleerd door gecentraliseerde financiële instellingen. Voorstanders beweren dat dit financiële vrijheid biedt, maar de koersen van cryptovaluta kunnen zeer sterk schommelen. Ook worden deze munten genoemd als voorkeursvaluta voor illegale betalingen die geen spoor achterlaten.

Topman Elon Musk verklaarde in 2021 dat hij Tesla-auto's zou verkopen voor bitcoins, voordat hij van gedachten veranderde en zei dat de productie ervan te vervuilend was. Hij zou ze pas accepteren wanneer de productie van het cryptogeld, waar veel energie voor nodig is, minder schadelijk zou zijn.